Diyanet TV, Ramazan programı için bir aylığına lüks tekne kiraladı

Diyanet Vakfı'nın iştiraki olan Diyanet TV, günlük kirası 35 bin TL olan lüks tekneyi bir aylığına kiraladı.

Kısa süre önce üç yılda sermayesini 275 bin TL'den 25 milyon 275 bin TL'ye çıkaran Diyanet TV, Ramazan ayı boyunca kiraladığı lüks tekne nedeniyle tepki çekti.

Sözcü'den Mert Öz'ün haberine göre, Dolmabahçe Camii'nin önünden, İstanbul Boğazı manzaralı Ramazan yayını için teknenin içi stüdyoya çevrildi. 3 saatlik kiralama bedeli 10 bin, günlük kiralama bedeli 35 bin liradan başlayan tekne, bir aylığına kiralandı.

Diyanet'e kiralanan teknenin kaç liradan kiralandığı ticari sır gerekçesiyle açıklanmadı. Diyanet TV'nin Boğaz manzaralı iftar yayınlarının sadece tekne kirası, uydu ve diğer yayın maliyetinin bir milyon liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Dolmabahçe önünde demirledi

Diyanet TV'nin programlarının yapıldığı tekne, Dolmabahçe Camii'nin önüne demirledi. Her gün lüks teknede konuklar canlı yayında ağırlanıyor, iftar programları yapılıyor. Spor karşılaşmalarının naklen yayınlarındaki çok kameralı canlı yayın aracının kullanıldığı özel çekimlerle görüntüler aktarılıyor.