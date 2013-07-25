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Diyanet TV bu gece imsak tartışmalarını ele alacak

Son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan imsak ve namaz vakitlerinin hesaplanması konusu Diyanet TV’de masaya yatırılacak

25 Temmuz 2013 22:19

 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem Keleş, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özdemir ve Doç. Dr. İsmail Karagöz’ün katılacağı ‘Divan Özel’ programı bu gece saat 24.00’da Diyanet TV ekranlarında yayınlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerini nasıl hesapladığı, imsak vaktinin neye göre belirlendiği ve vakit hesaplamaları yapılırken esas alınan bilimsel verilerin de konuşulacağı programda vatandaşlardan gelen sorulara da cevap verilecek.

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