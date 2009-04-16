Diyanet: Topuklu ayakkabı giymek caiz değil

Diyanet İşleri Başkanlığı, ses çıkartmak maksadıyla topuklu ayakkabı giymenin dinen caiz olmadığını belirtti.



Dini Sorular Komisyonu, resmi internet sitesinde sorulan `Bazı din adamları ses çıkardığı ve dikkat çektiği için kadınların topuklu ayakkabı giymesinin dinen caiz olmadığını dile getiriyor. Bunun dinde bir yeri var mıdır? Kadınların topuklu ayakkabı giymesi dinen caiz midir?' sorusuna şu yanıtı verdi:



‘Dikkat çekmeyen tarzda giyinin’



“Gösteriş amacı güdüldüğünde her türlü giysinin giyilmesi sakıncalıdır. Kadınların, dışarda mümkün mertebe dikkat çekmeyen bir tarzda giyinip yürümeleri asıldır. Ses çıkartmak maksadıyla bir tür giysinin veya ayakkabının giyilmesi elbette caiz olmaz. Sağlık nedeniyle elbise altında ses yapmayan topuklu ayakkabı giymekte bir beis (Engel) olmaz. Ayak inciklerinin görülmesi ise zaten tesettürle bağdaşmaz.''

