Diyanet'ten vakıf ve derneklere 76,6 milyon TL yardım

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 faaliyet raporuna göre, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında vakıf ve derneklere toplam 76,6 milyon TL yardım yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığın 2021 yılındaki faaliyetlerini içeren raporunda, hizmet binalarının yapımı için gönderilen ödeneklerin detayları paylaşıldı. İdare, “Büyük onarım ve ikmal inşaatları” adı altında 73,5 milyon TL’lik ödenek kullanırken Kuran kurslarının onarım ve inşaatları için 3,9 milyon TL, müftülük binalarının onarımı için 6 milyon TL harcadı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet’in, yurtiçi ve yurtdışında inşası devam eden camiler için düzenlediği yardım kampanyaları ile topladığı para da açıklandı. 2021 yılının Şubat, Nisan, Ağustos ve Kasım aylarında gerçekleştirilen dört farklı yardım kampanyası kapsamında Diyanet’in kasasına toplam 69,8 milyon TL girdiği öğrenildi. Diyanet, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında vakıf ve derneklere de milyonlarca lira gönderdi. Başkanlığın bütçesinden vakıf ve derneklere toplam 76,6 milyon TL transfer edildi.

"Manevi destek personeli sayısı arttırılmalı"

Raporda, “Teklifler” başlığı altında Diyanet’in talepleri de yer aldı. Hastane, hapishane, öğrenci yurtları ve kadın sığınma evlerindeki manevi destek personeli sayısının artırılmasını isteyen idare, 13 milyar TL’ye dayanan bütçesinin azlığından da şikâyet etti. Giderlerin büyük bölümünün personel giderlerinden oluştuğunu belirten başkanlık, "Yasal görevlerimizi tam anlamıyla ifa edebilmemiz için, personel gideri dışındaki cari giderler ve yatırım ödeneğinin artırılması gerekmektedir” önerisinde bulundu.