Diyanet'ten 'Koronavirüs' uyarısı: Şahsi tespih kullanalım

Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki Cuma hutbesini yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ayırdı. Hutbede, temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarı yapılırken, camilerde ortak tespih değil şahsi tesbih kullanılması da istendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden her hafta belirlenen cuma hutbesi yayımlandı. Koronavirüs salgınına karşı, "Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan Koronavirüs'ün de inşallah şifası bulunacaktır" denilen hutbede, şu uyarılar yer aldı:

"Bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım.

"Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım.

"Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım.

"Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tesbihimizle tesbihatımızı eda edelim.

"Umre ziyaretinden dönenler ziyaretçi kabul etmesin"

"Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, on dört gün boyunca evimizden dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım.

"Belli bir yaşın üzerinde olanlar Koronavirüs'ten daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır.

"Yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım."