Diyanet'ten Noel "fetvası": İslam'ın yasakladığı bir şeye destek olmak, alet olmak caiz olmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı, yılbaşı kutlamaları için çam ağacı ve Noel Baba süslemeli pasta siparişi alan üreticiye "İslam'ın yasakladığı bir şeye destek olmak, alet olmak caiz olmaz." fetvası verdi. Yanıtta, "Bir müslüman onların Noellerine yardımcı olacak şekilde hareket etmemeli ve rızkını başka yerlerden aramalı" ifadeleri kullanıldı.

Diyanet TV'de yayınlanan "Diyanet'e Soralım" programında, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın, pasta üreticisi bir izleyicinin programının sunucusu tarafından aktarılan, "Çam ağaçlı, Noel Babalı pasta siparişleri geliyor. Yapsam mı yapmasam mı bilemedim. Bu Cuma 12 tane siparişim var. İptal mi etsem?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İslam'a yakışır, yaraşır birşey değildir"

"İslam'ın yasakladığı bir şeye destek olmak, alet olmak caiz olmaz. Hristiyanlar kendi bayramlarını kutlayabilir. Onlardan nereden tedarik ederse etsinler ama bir müslüman onların Noellerine yardımcı olacak şekilde hareket etmemeli ve rızkını başka yerlerden aramalı. Yoksa pasta yapmakta bir sakınca olmaz. Ama bunu Noel için ve Noel'in figürleriyle, ifadeleriyle yapmak İslam'a yakışır, yaraşır birşey değildir"