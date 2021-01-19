Diyanet'ten 'nazar boncuğu' fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı, hazırladığı Tıp ve sağlık konusundaki çalışmayı yayınladı. Çalışmada nazar boncuğu ile ilgili fetva dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Tıp ve Sağlıkla ilgili Fetvalar eserinde geleneklerimizde yer edinmiş nazar boncuğunun kullanımına ilişkin bir fetvaya yer verildi. Nazar boncuğunu, "Ondan medet umarak, yani Allah'tan beklenmesi gereken etkinin bir başka kişi, olay ya da materyalden beklenerek yapılması" olarak değerlendirdi.

"Yeni doğan bir çocuğa nazar boncuğu takmak caiz midir?" sorusuna verilen yanıtta nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildiklerinin dinen de kabul edildiğine yer verilerek, "Nazar konusunda Hz. Peygamber'in tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu Yüce Allah'tan beklemek İslam inancının gereğidir" denldi.

"Caiz değildir"

Çalışmada, nazar boncuğunun caiz olup olmadığı sorusuna ise "Dinimizde nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir" cevabı verildi.