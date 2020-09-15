Diyanet'ten Milli Eğitim Bakanlığı'na Ayasofya yazısı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, Ayasofya’nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının ardından harekete geçti. Diyanet, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi” konulu sempozyum düzenleme kararı alırken MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü de MEB personelinin sempozyuma katılımı için ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.

Ayasofya’nın tartışmalar eşliğinde 86 yıl sonra camiye dönüştürülmesinin ardından ilk cuma hutbesini kılıçla okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tepki çekti. Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkan Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzası bulunan, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göndermede bulunarak, “Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar” dedi.

Tepkiler karşısında sessizliğini koruyan Diyanet, 30 Eylül’de, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif-i” konulu sempozyum düzenleme kararı aldı. Diyanet, sempozyumun duyurulması için MEB’den yardım istedi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine sempozyumun duyurusunu yaptı.

Sempozyumun 30 Eylül’de İstanbul’da düzenleneceği bildirildi. Ayasofya’nın tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti’ndeki yeri başlıklarının da aralarında olduğu toplam dört konu başlığı altında yazılacak tebliğlerin sempozyumda okunacağı belirtildi. Diyanet, sempozyuma katılacak tebliğ sahiplerinin konaklama ve ağırlama giderlerinin bütçeden karşılanacağını açıkladı.