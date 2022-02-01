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Diyanet'ten Metaverse açıklaması: Kabe’yi gezeceğiz ama ibadet söz konusu olamaz

"Mesela Arafat’ın belli bir sınırı var; siz o sınırın dışına çıkamazsınız, toprağa ayağınızın değmesi lazım"

01 Şubat 2022 16:08

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Metaverse ile Kabe’yi gezeceğiz ama ibadet söz konusu olamaz” açıklaması yaptı.

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