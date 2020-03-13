Diyanet'ten cuma namazı için yeni açıklama

Diyanete bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü ülkelerde risk grubundakilerin cuma namazının evde kılanabileceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “Cuma namazı; kitap, sünnet ve icmâ ile sabit olup, cemaatle kılınan ve şartlarını taşıyan her mükellefin yerine getirmesi gereken farz bir namazdır. Bununla birlikte can ve naka yönelik tehlikeler ve hastalık gibi çeşitli mazeretlerin, cuma namazına gitmemek, mubah hale getirdiği bilinmektedir. Bu kapsamda hasta olup cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe eden kimselerin cuma namazı kılmakla yükümlü olmadığı kaynaklarımızda açıkça ifade edilmiştir. İslam’ın hayatın korunmasına yönelik aldığı önlem olarak bulaşıcı hastalık durumu da aşağıda zikredilen şartlar çerçevesinde cuma namazıyla ilgili bir mazeret olarak değerlendirilmiştir” denildi.

Diyanet açıklamasını şöyle sürdürdü:

Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.

Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekanlara gitmeleri caiz değildir.

Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı ve sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü, Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyada çıkan "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına ilişkin olarak, "Cuma namazının kılınmaması gibi bir durum söz konusu değildir. İtibar edilmemesi istirham olunur." açıklamasını yapmıştı.