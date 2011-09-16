Diyanet, Somali için 222 milyon lira topladı

T24 - Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dün akşam itibariyle Somali için toplanan yardımların 222 milyon 416 bin TL’ye ulaştığını belirterek, kampanyaya destek veren tüm vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara ve basın mensuplarına teşekkür etti.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortak kampanyasında ulaşılan rakamın son on yılda düzenlenen tüm kampanyalarda ulaşılan toplam rakamı aştığını kaydeden Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Bu yardım kampanyası dünyaya, aklın ve vicdanın kaybolmadığını göstermiştir” dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez, kampanya ile ilgili şu bilgileri verdi;



“15 Eylül Perşembe günü itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın banka hesaplarında 129 milyon 618 bin, Türkiye Diyanet Vakfı’nın SMS kampanyasında, online bağış hesaplarında ve banka hesaplarında 64 milyon 340 bin, Avrupa’daki kurum ve kuruluşlardan 18 milyon 457 bin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin aktaracağı 10 milyon TL ile birlikte toplam 222 milyon 146 bin TL yardım birikmiştir. ”



Diyanet İşleri Başkanı Görmez, başlangıçta 100 milyon liraya ulaşmayı hedeflediklerini, ancak hamiyetperver Türk halkının cömert katkıları sayesinde bu miktarın önce 150 milyona ardından da 200 milyona ulaştığını kaydetti. Şu anki hedeflerinin 250 milyon TL olduğunu kaydeden Diyanet İşleri Başkanı Görmez, bu rakama ulaşıldığında kampanyanın sona ereceğini ancak bunu yeni kampanyaların izleyeceğini söyledi.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez Mogadişu’da 5’i Türkiye Diyanet Vakfı personeli olmak üzere 17 kişilik bir ekip bulunduğunu hatırlatarak Türkiye Diyanet Vakfı’nca oluşturulan Yardım Merkezinin faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Diyanet İşleri Başkanı, nakdi yardımların yanı sıra 5 kargo uçağı ve 1 yük gemisiyle toplam bin 470 ton ayni yardım gönderildiğini de belirtti.



Mogadişu’nun en büyük hastanesi olan ve bin 500 kişinin tedavi gördüğü Banadir Hastanesi’nde ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hastalara ve hasta yakınlarına 3 öğün sıcak yemek verdiklerini anlatan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Ramazan Bayramı’nda 461 yetim çocuğun giydirildiğini ve yetimhanelere sıcak yemek temin edildiğini de söyledi.



Somali’de açlığın ve sağlık sorunlarının giderilmesinden sonraki en büyük hedefin kendi kendine yetebilen bir Somali inşa etmek olduğunu vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, bu amaçla Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bundan sonraki dönemde eğitim faaliyetlerine yoğunlaşacaklarını kaydetti. Şu an itibariyle Türkiye’deki İmam-Hatip Liselerinde ve İlahiyat Fakültelerinde 304 Somalili öğrencinin eğitim aldığını belirten Başkan Görmez 164 öğrencinin daha bu eğitim yılında Türkiye’ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Her yatılı Kur’an kursunda Somalili öğrenciler için bir sınıf açılmasını planladıklarını da söyleyen Başkan Görmez, “Amacımız sadece Kur’an öğretmek, dini eğitim vermek değil. Onlara kendi ayakları üzerinde durmayı öğretmeye çalışıyoruz. Eğitim yardımlarıyla Somali’nin geleceğine yatırım yapmak istiyoruz. Cehalete dayanan iç savaşları önleyecek kişileri yetiştirmek istiyoruz” dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez şöyle devam etti:



“Somali’de çöken yalnızca evler, okullar, binalar değil, çöken aynı zamanda zihinler, yürekler ve umutlardır. Açlık, susuzluk ve kuraklığın önüne geçtikten sonra bütün bunları dikkate alarak umutları, yürekleri ve zihinleri ayağa kaldırmamız gerekiyor.”



Somali’de Adalet ve Din İşleri Bakanlığı’nın yanı sıra Eğitim Bakanlığı ile de ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Somalili din adamlarına ve Kur’an Kursu öğreticilerine Türkiye’de hizmet içi eğitim kursu verilmesinin planlandığını anlattı. Başkan Görmez ayrıca Somali’deki cami ve mescitlerin onarımı ve tefrişatına da yardımcı olacaklarını söyledi.

Kurban kampanyası…



Başkan Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla organize edilen “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Kampanyası'nın da bu yıl ağırlıklı olarak Afrika ve Somali’ye aktarılacağını kaydetti.



Mogadişu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Şeyh İbrahim Ahmet de toplantıda yaptığı konuşmada Türk halkının yaptığı yardımlardan övgüyle söz ederek “Türkiye’de kendilerini Somali’de hissettiklerini” vurguladı. Şeyh İbrahim Ahmet, Türkiye’nin Somali’ye uzattığı yardım elini “Somali tüm dünya tarafından unutulmuşken, Türkiye yaptığı çalışmalarla önderliğini göstermiştir” şeklinde değerlendirdi.