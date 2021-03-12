Diyanet-Sen'den Demirören'e: Şehitlerimizi piyango kumarı malzemesi yapamazsınız

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Demirören Grubu'na devredilen Milli Piyango'nun Çanakkale Savaşı’nın yıldönümünde çekiliş planlamasını eleştirdi. 18 Mart tarihinde yapılacak olan çekilişin iptal edilmesini isteyen Güldemir, “Yüz binlerce Mehmetçiğin bu vatan uğruna, istikbalimiz, bayrağımız uğruna şehit düştüğü bir günü piyango kumarıyla kirletmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

Milli Gazete’den Ahmet Açkay’ın haberine göre; Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Başına milli ekleyerek kumar oynatılmasının yanlışlığı ortadayken vatan, bayrak, milli manevi değerlerimiz uğruna şehit olmuş vatan evlatlarımızın 18 Mart Deniz Zaferi’nin yıldönümünde milli piyango aracılığı ile kumar malzemesi yapılması bizleri derinden üzmüştür. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir” çağrısında bulundu.

Güldemir, "Yasal düzenleme ile kumar kapsamından çıkarılan şans oyunlarının da aslında kumardan hiçbir farkı yoktur. Çünkü bunlarda şans üzerine kurulu ve insan emeğinin zarara uğratıldığı oyunlardır” diye tepki gösterdi.