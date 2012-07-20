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Diyanet, 'selam'ı 44 dile çevirdi, Kürtçe, İbranice ve Ermenice çevrisi yok

Aylık olarak çıkan Diyenet dergisinin kapağında Katalan dilinden Bask diline, Latince’den Lehçe’ye kadar kadar ‘merhaba’nın 44 yabancı dile çevirisi var

20 Temmuz 2012 18:29

'Diyanet' dergisinin son sayısında kapak konusu, "Esenlik ve Güvenlik Çağrısı/Selam" başlığıyla çıkıp altında da hemen her dilde selam ifadesini görünce gözler Kürtçe selamı aradı. Ancak, Kürtçe selamlama ifadesinin yayımlanmadığı görüldü.

Ümran Avcı’nın HaberTürk'te yer alan haberine göre, aylık olarak çıkan derginin kapağında Katalan dilinden Bask diline, Latince’den Lehçe’ye kadar kadar ‘merhaba’nın 44 yabancı dile çevirisi var. İspanya ’nın Bask bölgesinde bağımsızlık mücadelesi veren Basklılar’ın diliyle bile selamlama mevcut. Buna karşılık Ermenice, İbranice ve Kürtçe’nin de aralarında bulunduğu bazı dillerin ‘merhaba’ya karşılık gelen çevirileri yok. Diyanet İşleri Başkanlığı’na Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü yetkilileri, taramaları ‘ Google ’ arama motoru ile yaptıklarını, kapağın aldığı ölçüde dile yer verdiklerini söyledi.

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DiyenetKürtçeErmeniceİbraniceSelamçeviri

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