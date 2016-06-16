"Diyanet, 'Reyting için ağlamalı dualardan kaçının' diye hocaları uyarmış"

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Ramazan başlamadan önce televizyonda iftar ve sahur programı yapan hocaları "Reyting için ağlamalı dualardan kaçının" diyerek uyardığı öne sürüldü.

Yeni Söz gazetesinin haberine göre, Diyanet İşleri son yıllarda özellikle ramazan aylarında televizyonlarda program yapan ve ilgi gören Nihat Hatipoğlu, Mustafa Karataş, Fatih Çıtlak, Ömer Döngeloğlu ve Emre Dorman gibi hocaları uyardığı iddia edildi. Mehmet Görmez'in ramazandan birkaç gün önce bu isimlerden bazılarıyla bir toplantı yaptığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, son iki yılı inceleyen Diyanet, hocalara, bu programlarda eksik noktalar olduğunu bir raporla durumu hocalarla paylaşmış ve şu önerilerde bulunmuş:

"Reyting uğruna programın içeriğinin zayıflamasına izin vermeyin, ağlamalı dualardan kaçının."