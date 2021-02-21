Diyanet personeli 25 bin kişi arttı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı personel sayısı 2019’da toplam 104 bin 814 iken 2020’de bu sayı, sözleşmeliler hariç, yaklaşık 25 bin kişi arttırarak, 128 bin 469’a yükseldi.

Diyanet'in 2021 Performans Raporu'nda yer alan bilgilere göre 2019'da müftülüklerdeki personel sayısı 102 bin 82 kişi iken bu rakam 2020'de, yaklaşık 23 bin kişi artarak, 125 bin 79'a fırladı. Böylece 2020'de Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Eğitim Merkezi müdürlükleri ve yurtdışı teşkilatı ile birlikte Diyanet'in toplam personel sayısı 128 bin 469'a ulaşarak rekor kırdı.

Diyanet'in merkez teşkilatında çalışan kişi sayısı ise bin 405 olarak açıklandı.

Diyanet'in 128 bin 469 olan personel sayısında erkekler ezici bir çoğunluğa sahip. Buna göre Diyanet'te görevli erkek personel sayısı 104 bin 812 olurken, kadın personel sayısı ise 23 bin 657 oldu.

13 milyar lira bütçesi var

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet'te ayrıca, 60 yaş üstü çalışan sayısı da açıklandı. Buna göre 60 yaş ve üstü 2 bin 495 kişi bu kurumda görev yapıyor. Erkekler arasında 60 yaş ve üstü olanların sayısı 2 bin 387 olurken, sadece 108 kadın personel bu yaş grubunda yer alıyor.

Diyanet'te görevli 18-23 yaş grubundaki personel sayısı da 3 bin 953 olarak açıklandı. Bu rakam 2019'da 288'di.

2021'de 13 milyar lira bütçesi olan Diyanet, 2022 için kendisine 13.9 milyar lira bütçe öngördü. 2023 için de 14.8 milyar lira bütçe almayı planladı. Bütçeden en fazla payı din hizmetleri alıyor. Bunu sırasıyla yaygın din eğitimi, yönetim ve destek hizmetleri, üst yönetim ve mali işler izliyor.