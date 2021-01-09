Diyanet, pandemide gerçekleştirilecek hac ibadetini tartışacak: Şeytan taşlama vakti, Medine’de kalış süresi, dönüşü sonrası eğitim faaliyetleri değerlendirilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1-3 Nisan tarihleri arasında “Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac” başlığı ile uluslararası sempozyum düzenleneceğini duyurdu. Toplantılarda “Vekalet ile hac”, “Salgın döneminde hac ve alınan tedbirlerin değerlendirilmesi”, “Şeytan taşlamanın vakti”, “Medine’de kalış süresi”, “Hac dönüşü sonrası eğitim faaliyetleri” gibi başlıklar gündeme getirilecek.

Cuhmuriyet’te yer alan habere göre, sempozyum için “Mükellefiyet şartları bağlamında hac”, “Sağlık problemleri açısından hac”, “Hac uygulamalarında ictihadi farklılıklar, ruhsatlar ve organizasyona yansımaları”, “Hazreti Peygamber’den günümüze hac ibadetinin tarihsel süreci”, “Haccın sosyolojik, psikolojik ve kültürel boyutları”, “Dünyada ve ülkemizde hac eğitim ve irşat faaliyetleri”, “Diğer ülkelerin hac organizasyonlarının değerlendirilmesi” ve “Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonun değerlendirilmesi” başlıkları olmak üzere 8 ana konu belirlendi.

Sempozyumun dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak belirlenirken, Ankara’da gerçekleştirileceği ancak salgının gidişatına göre çevrimiçi olarak da yapılabileceği belirtildi.

Sempozyumda tebliğ sunacakların ulaşım, konaklama ve ağırlama giderlerinin ise “gerektiğinde” Diyanet tarafından karşılanacağı aktarıldı.