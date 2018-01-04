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Diyanet önünde eylem yapmak isteyen CHP'li gruba polis izin vermedi

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) üyesi bir grubun Diyanet’in resmi sitesinde yer alan nikah tanımına tepki göstermek için Diyanet önündeki eylemine polis engel oldu

04 Ocak 2018 18:33

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) üyesi bir grubun Diyanet’in resmi sitesinde yer alan nikah tanımına tepki göstermek için Diyanet önündeki eylemine polis engel oldu. Diyanet önündeki polis ekipleri, eylem yapmaları durumunda gruba müdahalede bulunacaklarının söyleyerek, protesto gösterisine izin vermeden CHP’lileri bölgeden uzaklaştırdı.
CHP Ankara Gençlik Kolları üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın resmi internet sitesinde yer alan nikah tanımında kızların 9 yaşında gebe kalabileceklerini, erkeklerin de 12 yaşına girdiklerinde baba olabileceklerini belirtmesine ilişkin açıklamalarına tepki göstermek için Diyanet İşleri Başkanlığının önüne geldi. Ahmet Hamdi Akseki Camisi\'nin önündeki çevik kuvvet ekipleri tarafından durdurulan yaklaşık 100 kişilik grup, polis müdürü tarafından uyarıldı. Polis müdürü, OHAL nedeniyle burada açıklama yapmalarının yasak olduğunu, Diyanet\'in açıklamasıyla ilgili bir algı operasyonu yapıldığını ve açıklama yapıldığı takdirde polisin müdahalede bulunacağını söyledi. Daha sonra partilileri ile konuşan CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, duyarlı olacaklarını belirterek, \"Bu saçma sapan fetvalarla Türkiye Cumhuriyeti\'nin huzurunu, düzenini, kimliğini, barış içinde yaşamasını bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Arkadaşlar, bu şekli ile açıklamamızı yapmış bulunuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığının uygulamalarına karşıyız. Diyanet\'in içine çökmüş, ülkenin düzenini laik Türkiye Cumhuriyeti\'ni çökertmeye çalışan şer odaklarına karşıyız. Teşekkür ediyor ve buradan ayrılıyoruz\" dedi.
CHP\'li grup bu açıklamanın ardında basın açıklaması yapmadan Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın önünden ayrıldı.

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