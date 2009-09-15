Diyanet ölü yıkama kursu açıyor

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof.Dr. İzzet Er, Milli Eğitim Bakanlığı ile gidilen işbirliği sonucu Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde gassallık (ölü yıkama) kursları açılacağını, çalışmanın altyapısının oluşturulduğunu, yayınlanan genelgeyle il müftülüklerinin bilgilendirildiğini söyledi.

Er, yapılacak çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi: ''Ülkemiz geçmiş yıllarda büyük afetler yaşadı. Afet anlarında edindiğimiz tecrübeler bize bazı önlemler almamız gerektiğini ortaya koydu. Afette meydana gelen ölüm olayları sonucu defin işlemlerinde bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Biz ölülerimizin İslami şartlara uygun olarak defin edilmesini sağlamak ve gerekli dini kurallar çerçevesinde yıkanması, kefenlenmesi ve gömülmesine olanak yaratmak için bir çalışma başlattık.”

''Afetlerde Koruma ve Afetlere Hazırlık'' konulu çalışma kapsamında halk eğitim merkezlerinde düzenlenecek bir haftalık ölü yıkama ve kefenleme kurslarına herkesin katılabileceği belirten Er, eğitim sonunda sertifika verilecek kursiyerlerin irtibat bilgilerinin arşivleneceğini, olası bir afet durumunda bu kişilere ulaşılıp, yardım talep edileceğini bildirdi.



Er, ''Türkiye'nin dört bir yanındaki halk eğitim merkezlerinde binlerce kişiye gassallık eğitimi verilecek. Amacımız, bir büyük afette defin işlemlerinin dini kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamaktır'' dedi.

Kadın cenazelerin yıkanması

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İzzet Er, köylerde, kadınların defin işlemleri öncesi yıkama ve kefenlenmelerinde bir kısım sıkıntıların yaşandığını, bazı yerlerde yıkama işini yapacak kişi bulunamadığını söyledi.

Gassallık kursları ile bu sorunların da ortadan kaldırılacağını bildiren Er, ''Her köyden en az 2-3 kişinin bu kurslara katılmasını sağlamak istiyoruz. Köylerdeki kadınlar, İslami şartlara uygun cenaze yıkama işlemlerini öğrenecek'' dedi.

Tamamıyla gönüllülük esasıyla yapılacak çalışma sonucu binlerce kişinin eğitim alacağını düşündüklerini, son dönemlerde köylerden bu konuda çok sayıda talep aldıklarını bildiren Er, kursların gelecek ay başında açılmasına başlanacağını sözlerine ekledi.