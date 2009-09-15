Diyanet ölü yıkama kursu açıyor

Afet anlarında cenaze defin işlemleri ve kadın yıkanmasındaki sorunların giderilmesi amacıyla ölü yıkama kursları açılacak.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof.Dr.
İzzet Er, Milli Eğitim Bakanlığı ile gidilen işbirliği sonucu
Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde gassallık (ölü yıkama) kursları
açılacağını, çalışmanın altyapısının oluşturulduğunu, yayınlanan
genelgeyle il müftülüklerinin bilgilendirildiğini söyledi.
Er,
yapılacak çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi: ''Ülkemiz geçmiş
yıllarda büyük afetler yaşadı. Afet anlarında edindiğimiz tecrübeler
bize bazı önlemler almamız gerektiğini ortaya koydu. Afette meydana
gelen ölüm olayları sonucu defin işlemlerinde bazı sıkıntılar
yaşanabiliyor. Biz ölülerimizin İslami şartlara uygun olarak defin
edilmesini sağlamak ve gerekli dini kurallar çerçevesinde yıkanması,
kefenlenmesi ve gömülmesine olanak yaratmak için bir çalışma
başlattık.”
''Afetlerde
Koruma ve Afetlere Hazırlık'' konulu çalışma kapsamında halk eğitim
merkezlerinde düzenlenecek bir haftalık ölü yıkama ve kefenleme
kurslarına herkesin katılabileceği belirten Er, eğitim sonunda
sertifika verilecek kursiyerlerin irtibat bilgilerinin arşivleneceğini,
olası bir afet durumunda bu kişilere ulaşılıp, yardım talep edileceğini
bildirdi.
Er, ''Türkiye'nin dört bir yanındaki halk
eğitim merkezlerinde binlerce kişiye gassallık eğitimi verilecek.
Amacımız, bir büyük afette defin işlemlerinin dini kurallara uygun
olarak yapılmasını sağlamaktır'' dedi.
Kadın cenazelerin yıkanması
Diyanet
İşleri Başkan Yardımcısı İzzet Er, köylerde, kadınların defin işlemleri
öncesi yıkama ve kefenlenmelerinde bir kısım sıkıntıların yaşandığını,
bazı yerlerde yıkama işini yapacak kişi bulunamadığını söyledi.
Gassallık
kursları ile bu sorunların da ortadan kaldırılacağını bildiren Er,
''Her köyden en az 2-3 kişinin bu kurslara katılmasını sağlamak
istiyoruz. Köylerdeki kadınlar, İslami şartlara uygun cenaze yıkama
işlemlerini öğrenecek'' dedi.
Tamamıyla
gönüllülük esasıyla yapılacak çalışma sonucu binlerce kişinin eğitim
alacağını düşündüklerini, son dönemlerde köylerden bu konuda çok sayıda
talep aldıklarını bildiren Er, kursların gelecek ay başında açılmasına
başlanacağını sözlerine ekledi.