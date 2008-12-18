Diyanet: Okullarda cinsellik eğitimi verilmeli

Diyanet İşleri Başkanlığı "cinsellik sokağa bırakılmış durumda" diyerek, "okullarda cinsel eğitim verilmeli" önerisini getirdi.



Öneri Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Şevki Aydın'dan geldi. Aydın, aile içinde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarının eğitimsizlikten kaynaklandığını ifade etti.



Şevki Aydın, "Atalarımızdan, babalarımızdan devraldığımız anne babalık bilgi ve becerileri hiçbir işe yaramıyor. Çünkü onlar devrini geçirmiş durumda. Okullarda uzmanlar tarafından cinsellik eğitimi verilmeli" dedi.

