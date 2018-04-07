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Yaşam

Diyanet o ismi ihraç etti

Dini Haberler sitesinin kurucusu olduğu ve siteyi farklı isimler üzerinden yönettiği iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç ihraç edildi

07 Nisan 2018 02:13

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Erdi Karadeniz” ve “Hakkı Söyler” mahlaslarıyla Diyanet ile ilgili iftira içerikli bilgiler yayınlayan bir internet sitesinin kurucusu ve yöneticisi olduğu” iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç edildi.

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından bir internet sitesinin kurucusu olduğu ve siteyi farklı isimler üzerinden yönettiği iddia edilen Kılınç'a soruşturma açıldı. 
Soruşturma sonucunda sitenin sahibi olduğu tespit edilen ve Başkanlık ile ilgili iftira içerikli bilgiler yayınladığı iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç edildi.

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