Diyanet: MP3 indirmek günâh

Müzik sektörünü batma noktasına getiren "MP3" konusunda, Diyanet ve ilahiyatçılar "İnternetten korsan MP3 indirmek kul hakkına giriyor ve günâh" görüşünde birleşti. 1990'lı yıllarla birlikte, bilgisayarda insan kulağının duyamayacağı frekansların silinmesi ve böylece bir şarkının birkaç megabit veriye dönüştürülmesinin yolu açıldı. Bu teknolojiyle oluşturulan MP3 dosyalar, artık tüm dünyada hiçbir bedel ödemeksizin internetten indiriliyor. Yeni albümlerden klasiklere kadar her tür müzik de bu yolla edinilebiliyor.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, bir başkası tarafından üretilmiş herhangi bir ürünün, rızası olmadan alınamayacağını, internetten indirilemeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Telif haklarına riayet, dinen gereken bir husus. Telif haklarını korumamız lazım. Başkasının yazdığını onun izni, onayı olmadan indirerek onu kendinize mal etmek doğru değil. Bir insanın emeğinin rızası dışında elinden alınması doğru değil."