Diyanet minarelere baz istasyonu taktırıyor!

T24 -

Baz istasyonundan elde edilen gelir ne kadar?

Mahalleli ve cemaat nasıl tepki verdi?

Tokyo’da camii inşaatı için baz istasyonu taktırıyorlar

Dernek dava açmaya hazırlanıyor





Kuzguncuk, üç ilahi dinin sevgi ve hoşgörü içerisinde yaşayıp gittiği, caminin sinagog ve kiliseyle yan yana bulunduğu özel bir semt. Kuzguncuklular İstanbul’un ayrıcalıklı bir mahallesinde yaşadıklarının çok farkındalar. Mahallelerinin tarihi ve kültürel yapısını korumak için her şeyi yapıyorlar. Kuzguncukluların bugünlerdeki en büyük kaygısı ise, Kuzguncuk Camisi minaresine yerleştirilmiş AVEA baz istasyonu… Bu yıl 3G’ye uyumluluk sağlamak için bu baz istasyonuna ek parçalar takılmış...Kuzguncuk’ta yan yana bulunan cami ve Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi İstanbul’un dinler arası hoşgörü simgelerinden. Üzerine baz istasyonu takılı minare, bu iki ibadethanenin tam ortasında bulunuyor. Bu da en az mahalleli kadar kilise ve cami cemaatini rahatsız ediyor. Kilise Derneği Başkanı Edvart Ayvazyan’a, cemaatin tepkilerini ve düşüncelerini soruyoruz. “Biz ne diyebiliriz ki? Bizim bir şey demeye hakkımız yok. O, onların işi” diyerek özetleyiveriyor görüşlerini.Kuzguncuk Camii İmamı Aydın Vatan ise sorularımızı içtenlikle cevaplıyor. “Diyanet Vakfı bünyesinde bir Tokyo Camii Vakfı var. Bu vakıf baz istasyonu için Üsküdar’da birkaç cami minaresini daha kiralamış. Bizim camimize baz istasyonu takılması için de 2003 senesinde sözleşme imzalamış. Mahalleli takılırken tepki gösterdi tabii. Engellemeye çalıştılar, ama en sonunda 5–6 polisle birlikte gelip cihazı taktılar. Bize kimse sormadı. ‘Ya Aydın Hoca biz buraya baz istasyonu takacağız izin veriyor musun?’ demediler. Diyanet Vakfı’yla AVEA arasında bir sözleşme yapılmış, on yıllıkmış galiba. 2013’te bitecek sözleşme, ama daha sonra tekrar uzatılır mı bilmiyoruz.”“Dediğim gibi Diyanet Vakfı’na bağlı bir Tokyo Camii Vakfı var. Gelirin bir kısmı o vâkıfa bir kısmı da caminin giderlerini ve ihtiyaçlarını karşılamamız için bize geliyor. Ama ne kadar kira veriliyor bilmiyorum. Geçenlerde de TURKCELL’den geldiler yıllık 15.000 dolar önerdiler.”“Mahallede boş araziler, yüksek tepeler var neden oralara değil de cami minaresine takılıyor diye çok tepki gösterdiler. Kuzguncuklular Derneği’nin de dava açmaya hazırlandığını duyduk. Bu ara sokakta bir tane daha baz istasyonu var. Onunla ilgili bir dava açmışlar sonucunu bekliyorlarmış.”Baz istasyonu kurulduğundan beri mahallelinin şikayetleri doğrultusunda milletvekillerine, Diyanet’e ve Kaymakamlık’a dilekçeler gönderen ve baz istasyonunun zararsız olduğuyla ilgili cevaplar alan Kuzguncuk Mahallesi Muhtarı Ali Faik Kaptan durumu şöyle yorumluyor:“Biz geldiklerini ve taktıklarını gördük. Onun öncesinde bize hiçbir şey söylenmedi. Tokyo Camii Vakfı kiralamış. Geliri Tokyo’da yapılan bir camiye aktarılıyormuş. Takıldıktan sonra raporlar sundular. Raporlara göre zararsız, ama bizim insanımız öyle düşünmüyor. Bizim baz istasyonuyla bir sorunumuz yok. Sonuçta bu teknolojiyi kullanmak istiyorsak baz istasyonu şart. Fakat boş araziler, yüksek tepeler dururken neden minareye takılıyor? Biz bununla ilgili milletvekillerine, Diyanet’e ve Kaymakamlık’a dilekçeler yazdık. Gelen cevaplarda cep telefonları kadar zararlı olmadığı hatta daha az zararlı olduğu, izin verilmemesi için bir gerekçe olmadığı yazıyordu. Tesadüf eseri karşılaştığım bir üniversite hocasının dediğine göre sağlığa olduğu kadar Boğaziçi İmar Kanunu’na da aykırıymış.Geçenlerde TURKCELL’den gelmişler. Kiliseye de önermişler. Kilisenin kulesine takmak için. 15–20 Bin TL gibi bir rakam önermişler galiba. Kabul etmemiş kilise…”Kuzguncuk ile ilgili birçok konuda olaya taraf olan, Kuzguncuk ile ilgili kaygılarını her seferinde dile getiren Kuzguncuklular Derneği, mahalle içerisindeki ve cami minaresindeki baz istasyonunu mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Dernek başkanı Aydan Sayın davanın devam ettiğini, kendi davalarına emsal gösterilecek kararlar olduğunu ve dava açtıkları takdirde aleyhlerine sonuçlanmayacağını söylüyor. “Güzel Bahar Sokak’ta bir baz istasyonu var. Evler birbirine çok yakın, dar bir sokak. Şu an oradaki baz istasyonuyla ilgili davanın sonucunu bekliyoruz. Sonuçlandıktan sonra minaredeki için de dava açacağız” diyor.Baz istasyonu kurulurken ve birkaç ay öncesinde 3G’ye uyumluluk sağlamak için geliştirme amaçlı cami minaresine ve bahçeye parçalar yerleştirirken derneğe de AVEA tarafından baz istasyonunun zararsız olduğuna dair raporlar gönderilmiş, ama dernek baz istasyonunun zararsız olduğuna inanmıyor. Dernek de baz istasyonunun neden binalara, minarelere takıldığını soruyor ve bunu çözmeye çalışıyor.Yazı ve fotoğraflar: Levent Muğlalı, MİHA