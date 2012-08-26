Diyanet: Mimarlarımız 80 yıl camilere küstü

Yalova'da cami açılışı yapan Diyanet İşleri Başkanı Görmez 'Mimarlarımız, üniversitelerimiz, mimarlık fakülteleri 80 sene camilere küstü. Cumhuriyet dönemine özgü bir cami mimarisi ihdas edemediler' dedi.

Radikal gazetesinin haberine göre, Görmez, son zamanlarda medyada cami mimarisi üzerine tartışmalar yapıldığını dile getirdi. Medyadaki tartışmaların kendisini memnun ettiğini söyleyen Görmez, "Son zamanlarda cami mimarisi üzerinde bazı tartışmalara şahit oluyoruz. Bu da beni mutlu ediyor. Ne güzel ülkemizin tüm düşünürleri, yazarları oturmuş camilerin ruhaniyeti üzerinde fikirlerini ortaya koyuyorlar, kalemlerini oynatıyorlar. Bu şu açıdan çok önemli üniversitelerimiz, üniversitelerin mimarlık fakülteleri ve mimarlarımız 80 sene camilere küstü. Cumhuriyet dönemine özgü cami mimarisi ihdas edemediler. Neden edemediler? Çünkü küsmüşlerdi. Bu konuya küskünlerdi. Ben şimdilerde mimarlarımızı camilerle barışmış olarak düşünüyorum. Bu inşallah bizi daha iyiye yöneltecek. Daha güzel camilerin ve mabetlerin ortaya çıkmasına neden olacak" diye konuştu.

Diğer dinler ile islamiyet arasındaki farka dikkat çeken Görmez, "Bir gayrimüslim cami yapamaz mı? Müslüman olmayan bir adamı da taşları bir araya getirip cami yapabilir. İstanbul ’da özellikle tanzimat sonrası pek çok mabedimizin mimari Ermeni vatandaşlarımız olmuşladır. Müslüman olmayan bir kimse cami inşa edebilir, ama cami imar edemez. Camiler hem ibadet mek?nımız hem de birlik mek?nımızdır. Kalplerimizi birleştirdiğimiz yerlerdir. Diğer dinlerin mabetleri tapınaklardır. Diğer dinlerin mabetleri ile islamın mabetleri arasında dağlar kadar farklar vardır. Bizim mabetlerimiz tapınak değildir. İbadet mek?nıdır. Biz orada o binalarımıza ibadet etmiyoruz, rabbimize ibadet ediyoruz. Arada o kadar büyük bir fark vardır" dedi.

Konuşmasının devamında gençlerin camilere kazandırılması gerektiğini söyleyen Görmez, "Aslolan camileri imar etmek. Camilerin imar edilebilmesi için gençlerimizi camilerimize kazandırmamız gerekiyor. Genç cemaatimizin de olması gerekiyor. Benim gibi aksakalını bırakmışlar kızmasın onlarda genç, ama camilere daha fazla gencin gelmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından caminin yapımına katkı sağlayanlara teşekkür plaketlerini Mehmet Görmez ve Yalova Valisi Esengül Civelek verdi. Caminin açılışına katılan Mehmet Görmez ve Yalova Valisi Esengül Civelek’e günün anısına porselen birer vazo hediye edildi. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez camiyi gezdi.