'Diyanet lağvedilmeden inançlar arası eşitlik sağlanamaz'

Gazeteci Necdat Saraç, CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvedilmesi gerektiğini belirterek, Diyanet olduğu sürece inançlar arası eşitliğin sağlanamayacağını söyledi.

Necdet Saraç, Tarafsız Bölge programında şunları söyledi:

"Bu ülkede Alevilerle ilgili bütün önyargıların kaynağı devlettir, siyasi iktidarlardır ve 700 yıllık geçmişi vardır. Bu tesadüfi bir iş değil. Şimdi siz Kılıçdaroğlu Alevi, Demirtaş Zaza, İhsanoğlu da öteki derseniz kurguyu da ona göre yaparsınız.

Alevi meselesi kadar siyasi olan hiçbir mesele yoktur. Kürt meselesi 150 yıllık meseledir, Ermeni meselesi 100 yıllık meseledir. Alevi meselesi 600 yıllık meseledir.



Diyanet'i kimse bu ülkede tartışmıyor. Diyanet'i lağvetmeden, Diyanet'i ortadan kaldırmadan bu ülkede inançlar arasında eşitlik yakalayamazsınız.

Bütün kurgu Sünni İslam üstüne kurulmuştur. Bu ülkede iki okuldan biri imam hatip oldu. Kim itiraz ediyor? Kimse itiraz etmiyor.

İtiraz noktası şudur cemevinde. 'Cemevi, alternatif değildir' deniyor, bal gibi alternatifidir.



'1000 yıldır etle tırnak gibiyiz', 'kardeşiz' söylemlerinin hepsi yalandır"