Diyanet'ten Lades'e şartlı 'haram' fetvası!

Diyanet İşleri Başkanlığı, “lades” oyununun, kaybedenin kazanana bir şey vermesi durumunda “kumar” sayıldığını belirterek, oynanmasının da “haram” olduğunu bildirdi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Diyanet, merak edilen sorulara yönelik özetle şu fetvaları verdi:

Lades oynamak

- Lades oynamak caiz midir?

Taraflardan bir kimsenin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf karşılıksız olarak kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanıyor. Bu özellikleri taşıyan lades oyunu da bir tür kumar niteliğindedir. Bu sebeple kaybedenin kazanana bir şey vermesi şartı ile lades oyunu oynamak caiz değildir. Sadece eğlence maksadı ile oynanmasında sakınca yoktur.

Solucanla balık avı

- Oltaya canlı solucan takarak balık avlamak caiz midir?

Solucan vb. bir hayvanın doğrudan kendisinden istifade etmek için değil de onun vasıtasıyla başka bir hayvanı elde etmek için canlı olarak oltaya takılması insanların yararına yönelik olması açısından sakıncasız gibi görünmekte ise de başka imkan bulunması halinde bundan kaçınılması daha uygun olur.

Hayvan kısırlaştırmak

- Hayvan kısırlaştırmak caiz midir?

Meşru sebeplerle toplum menfaati gereği evde beslenen hayvanların gebe kalmalarını engelleyici ilaç ve benzeri şeylerin kullanılmasında dinen bir sakınca yoktur.

Çok bal için anaç arı öldürülebilir

Daha fazla bal elde etmek için kovandaki arıların bir kısmının öldürülmesi caiz midir? Ekolojik dengeyi bozmamak kaydıyla, arıların istenmeyen ölçüde oğul vermemesi, fazla bal almak ve anaç arıların birbirlerine zarar vermemesi için anaç arı yavrularının öldürülmesinde bir sakınca yoktur.