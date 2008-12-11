Diyanet: Kurban görüntüleri Türkiye'ye yakışmıyor

Türkiye kana boğuldu!

'Kurbana değil yapılan eziyete karşıyız'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Türkiye'deki kurban kesimleriyle ilgili medyaya yansıyan görüntülerle ilgili değerlendirmesinde “Türkiye'ye bu yakışmıyor” dedi.Bardakoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki hac hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Bu yıl organizasyon kapsamında önceki yıllara oranla daha az sıkıntı yaşandığını anlatan Bardakoğlu, tüm çabalara rağmen çeşitli nedenlerle bazı sıkıntılar çekildiğini de ifade etti.Bu hac sezonunda bazı yeni uygulamaların hayata geçirildiğini belirten Bardakoğlu, bunların kargo hizmeti, Arafat'ta sıcak yemek dağıtımı gibi hizmetler olduğunu bildirdi.Bu yıl, hac da 102 bin 750 dolayındaki hacı adına kurban kesildiğini belirten Bardakoğlu, ihtiyat olarak da 3 binin üzerinde kurban kesimi yapıldığını söyledi.Bardakoğlu, gelecek seneki hac fiyatlarının yapılacak bağlantılar sonrasında netlik kazanacağını kaydetti.Türkiye'deki kurban kesimleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bardakoğlu, bunların tasvip edilemeyeceğini ifade etti.Diyanet İşleri Başkanlığı olarak duruma doğrudan müdahale imkanları olmadığını anlatan Bardakoğlu, şunları söyledi:“Türkiye'de kurban manzaraları yine münferit olarak var. Ancak kurbanların hapsi aynı şekilde kesiliyor diye genel bir yargıda bulunmak doğru değil. Gözle görülür iyileşme var, fakat medyaya yansıyan görüntülerin olmaması lazım. Bu Diyanetin işi değil. Diyanet ne yapsın. Sadece doğruyu söyler, doğruyu açıklar. Anahtar teslimi kurban hizmeti verecek değiliz.”Türkiye'ye dönünce konuyla ilgileneceğini de bildiren Bardakoğlu, “Türkiye'ye bu yakışmıyor. Dönünce biraz daha ilgileneceğiz” diye konuştu.