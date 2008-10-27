Diyanet, kurban bedellerini açıklandı

Kurban bayramına yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban bedelini masraflar dâhil 260 YTL olarak belirledi. Katılım için son gün ise 5 Aralık.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nca ortaklaşa yürütülen “vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuö bu yıl için de başlatıldı. Bu yıl bir kurban bedelinin tüm masraflar dâhil 260 YTL olarak belirlendiği kurban organizasyonunda kesilen kurbanlardan elde edilen etler yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahibi yoksul ve muhtaç vatandaşlara ile soydaş ve dindaşlara dağıtılıyor.

Organizasyona katılacak olanların, kurban bedellerini, en geç 5 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası’nın bütün şubelerinde açtırılan Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Hesabı’na yatırmaları gerekiyor. Banka şubelerinin olmadığı yerlerde ise en yakın İl veya İlçe Müftülüklerine müracaat edilebilecek.



Kredi kartıyla kurban kesimi



Diyanet’in vekaleten kurban kesim organizasyonuna katılacak olanlardan arzu edenler www.diyanetvakfi.org.tr sitesinden kredi kartıyla ödeme yaparak kurbanlarını kestirebilecekler.

Diyanet, organizasyona katılacak vatandaşların, kurban bedellerini geciktirmeden zamanında yatırmaları, parayı yatırırken ad, soyad, adres ve cep/ev telefon numaralarını okunaklı bir şekilde banka dekontuna yazdırmaları yönünde uyarıda da bulundu.

Belirtilen tarihten sonra para yatıranlar için ise, kurban kestirilemeyeceğinden paraları iade edilecek. Ayrıntılı bilgi Türkiye Diyanet Vakfı’na ait (312) 417 12 35 no’lu telefondan bilgi alabilirler veya kurban@diyanetvakfi.org.tr mail adresiyle haberleşebilirler.

