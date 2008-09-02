T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Diyanet: Kimseye oruç baskısı yapılamaz

Diyanet İşleri Ali Bardakoğlu, bir kişinin oruç tuttuğu ya da tutmadığı için toplumsal baskıya maruz kalmasını 'fevkalade çirkin bir şey' olarak değerlendirdi.

02 Eylül 2008 03:00

Bir kişinin oruç tuttuğu ya da tutmadığı için toplumsal baskıya maruz kalmasını da "fevkalade çirkin bir şey" olarak niteleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Türkiye'nin bir özgürlükler ülkesi olduğunu, namaz kılanın kılmayana, oruç tutanın tutmayana, dinin gereklerini yerine getirenin getirmeyene bugüne kadar hiçbir baskı yapmadığını söyledi. Türk milletinin asırlara dayanan hoşgörüye sahip olduğunu vurgulayan Bardakoğlu, yaşanan münferit olayların medya yoluyla topluma maledilmesinin yanlış olduğunu dile getirdi.

KUR'AN KURSLARI KAPATILAMAZ

İnsanların birbirlerini sürekli itham etmesinin, suçlamasının ve dışlamasının doğru olmadığını vurgulayan Bardakoğlu, "Biz bir şeye yanlış, günah ya da dinin gerekliliği diyorsak insanlar bunun açıklamasını bizden istesinler, hesabını bize sorsunlar. Biz keyfimize göre, birine kızdığımız veya birini sevdiğimiz için böyle konuşamayız ki. Bizim görevimiz İslam dininin doğru bilgisini insanlara doğru şekilde, kırmadan, eğmeden bükmeden aktarmaktır" diye konuştu.

Kur'an kurslarının kapatılmasını isteyenleri de sert dille eleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, "Eğer 'Kur'an kursları olmamalıdır, Kur'an kurslarının olması Türkiye'nin giderek karanlık dönemlere dönüşünün işaretidir' diye düşünülüyorsa büyük bir haksızlık yapılıyor. Diyanet'in yönettiği Kur'an kurslarının sayısının artması, bu toplum için sevindirici bir gelişmedir" dedi. Bazı vatandaşların, çocuklarının erken yaşta Kur'an-ı Kerim ve İslam dininin temel bilgilerini öğrenmesini doğru bulmayabileceğini belirten Bardakoğlu, Türkiye'de Kur'an kurslarının zorunlu olmadığını, istemeyen vatandaşların çocuklarını kurslara göndermediğini ifade etti. Bardakoğlu, "Bir insan 'çocuğum 18 yaşından önce bu kurslara gitmemelidir' diye düşünüyorsa kendisi çocuklarını bu şekilde yönlendirsin. Kişiler kanaatlerini özgürce uygulayabilirler ama başkaları da böyle yapmalı diyemezler" görüşünü bildirdi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24