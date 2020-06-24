Diyanet İşleri, Nakşibendi Şeyhi'nin kurucusu olduğu koleji satın aldı!

Türkiye genelindeki 2 bin 500’den fazla 4-6 Yaş Kuran Kursu ile okul öncesi eğitimde etkisini artıran Diyanet İşleri Vakfı, kolej satın aldı. Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı Türkiye Diyanet Vakfı iştiraki KOMAŞ A.Ş, Nakşibendi Şeyhi Mahmut Esad Coşan’ın kurucusu olduğu Ankara’daki bir koleji bünyesine kattı.

Birgün Gazetesi'nin haberine göre; 1983 yılında Ankara Kocatepe Camisi ile inşaat sektörüne giren Türkiye Diyanet Vakfı iştiraki KOMAŞ A.Ş, İzmir’in ardından Ankara’da da özel bir okulu satın aldı. Ankara Etimesgut’taki ASFA Ferda Koleji’nin adı, “TDV Ferda Koleji” olarak değiştirildi.

Satın alım işlemlerine ilişkin detaylar henüz netleşmedi. Vakfın, ASFA Ferda Koleji’ni devralmasının ardından Diyanet’e bağlı özel okul sayısı ikiye çıkarken ASFA, eğitim öğretim kapsamı itibarıyla vakfın ilk büyük koleji oldu. Okul yönetimi devir işlemini velilere, “Bugün sizlere güzel haberler paylaşmak istiyoruz” ifadesi ile duyurdu.