Diyanet İşleri: Milli Piyango bileti almak haramdır

Liberal Demokrat Partisi eski Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabından bir partilinin Diyanet İşleri'ne sorduğu, "Milli Piyango almak haram mıdır?" sorusuna gelen cevabı paylaştı. Diyanet, yayımladığı fetvada, “Milli Piyango bileti almak haramdır” açıklaması yaptı.

"Ayıp oluyor ama... Yılbaşı öncesi bir soru sordum, tık yok" diyen Toker, "Piyango bileti almak dinen haram mı, değil mi? Her mesai günü yaklaşık 50 milyon vergi veriyoruz, basit bir soruya yanıt alamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Diyanet, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken LDP üyesi bir kişi, kuruma “Milli Piyango bileti almak haram mıdır?” sorusunu gönderdi. Cem Toker, 11 Aralık Cuma günü Diyanet'ten gelen yanıtı paylaştı.

Diyanet'in yanıtında "Şans faktörüne dayalı olan piyango, loto, toto, iddia, müşterek bahis ve ganyan tipi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır" denildi.