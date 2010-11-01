Diyanet İşleri Başkanlığı'nda belirsizlik...

T24 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun görev süresinin dolmasına kısa süre kala kulislerde de göreve kimin getirileceği tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Temmuz ayında onaylanan Diyanet Başkanlığı'nın görevlerini belirleyen yasada, başkanlık süresi 5+5 şeklinde tanımlanması ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 7'nci yılını dolduran Bardakoğlu'nu da kapsayıp kapmasamayacağı merak ediliyor. Hükümet değiştirilen yasayla Bardakoğlu'nun görev süresini 5 yıl daha uzatması ihtimal dahilindeyken, kulislerde farklı görüşler de dile getiriliyor. Bardakoğlu'nun başörtüsü sorunu, nüfus cüzdanlarındaki din hanesi konusu gibi görüşlerinin hükümetin politikasıyla örtüşmemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine kimin getirileceğini belirsizleştiriyor.



Cumhuriyet gazetesinde Politika Kulisi köşesinde yayımlanan habere göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yasa geçen temmuz ayında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Diyanet İşleri Başkanı’nın görev süresini 5 yılla sınırlayan yasa, bir kişinin en fazla 2 kez başkan olabilmesini öngörüyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu bu görevde 7 yıl geçirdi. Hükümet isterse Bardakoğlu’nu 5 yıllığına daha atayabilir. Ancak, kulislerde farklı beklentiler dile getiriliyor. Yeni teşkilat yasasının ardından Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüşen Diyanet’ten sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik’in kurumun yeni yapılanması hakkında bilgi verdiği ve görüşlerini ilettiği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, “Başörtüsü Müslümanlığın ön şartı değildir”, “Başörtüsü sorununu siyasiler çözsün, biz yalnızca dini yorumunu yaparız”, “Nüfus cüzdanlarından din hanesi kaldırılmalı”, “100 bin personelin devletten maaş aldığı bir kurumun bağımsız olduğunu anlatamayız. Diyanet kendi kaynaklarına sahip bir kurum olmalıdır” gibi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine topladı. Başkent kulislerinde AKP iktidarının Bardakoğlu’ndan memnun olmadığı, “YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan gibi” politikalarıyla bire bir örtüşen bir ismi bu göreve getirmek istediği konuşuluyor. Bardakoğlu’nun yerine halen başkan yardımcılığı görevini sürdüren Prof. Dr. Mehmet Görmez ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşerisi, Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Sandıkçı’nın adları geçiyor. Bir süre önce Başbakan Erdoğan ile üniversitesinde yapılan İlahiyat Fakültesi Camisi’nin açılışında buluşan Sandıkçı, “Türbana özgürlük” bildirgesine imza atan öğretim üyeleri arasında yer alıyor...



