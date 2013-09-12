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Politika

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yavuz Sultan Selim hakkında bilgi vermedi

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin tutuklu avukatı Taylan Tanay, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Bilgi Edinme Yasası kapsamında ‘Yavuz Sultan Selim’ adına ilişkin bilgi istedi. Diyanet İşleri 'özel bilgi' olduğu gerekçesiyle Tanay'a bilgi ve

12 Eylül 2013 21:39

Hülya Karabağlı/Ankara
 
CHP’li Hüseyin Aygün,  Çağdaş Hukukçular Derneği’nin tutuklu avukatı Taylan Tanay’ın, Bilgi Edinme Yasası kapsamında ‘Yavuz Sultan Selim’ adına ilişkin bilgileri paylaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘özel bilgi’ olduğu gerekçesiyle Yavuz Sultan Selim adını taşıyan kaç cami, cami, Kuran Kursu ve eklentileri hakkında bilgi vermedi. 
CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)’nin tutuklu avukatı  Taylan Tanay’ın ‘Yavuz  Sultan Selim’ adıyla ilgili  Bilgi Edinme Yasası kapsamında aldığı bilgileri   paylaştı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nca 122 okula ‘Yavuz Sultan Selim’ adı verildiği anlaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu adı taşıyan cami, kuran kursu ve eklentileri hakkında ‘özel bilgi’ gerekçesiyle  yanıt vermedi. 
Aygün, Tanay’ın yasaya rağmen bilgi vermeyen Diyanet’e dava açacağını söyleyerek şunları kaydetti: Ocak ayında yapılan operasyonda ‘terörist’ olduğu iddiasıyla tutuklanan ve halen Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde kalan Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Avukat Taylan Tanay, uzun bir zamandır 3. Köprü vesilesi ile gündeme gelen Yavuz Sultan Selim isminin Türkiye’de hangi yerlere verildiğini araştırdı. Bilgi Edinme çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre Türkiye’de 122 okula Yavuz Sultan Selim’in adının verildiği ortaya çıkmıştır. Yine Bilgi Edinme kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’na yaptığı başvuruda diyanete bağlı cami, Kuran Kursu veya eklentiler içerisinde ‘Yavuz Sultan Selim’ adının verildiği kaç yer bulunduğuna dair sorusuna cevap alamamıştır. Kendisine iletilen cevapta yönetmelik gereği ‘özel bilgi’ olduğu için paylaşılamayacağı belirtilmiştir. Bilgi Edinme kapsamında kendisine cevap verilmemesi üzerine dava açacağını da belirtmek isterim. 
 

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