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Diyanet İşleri Başkanlığı, sabah namazında Fetih Suresi okutacak

Ümit KOZAN/ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanlığı, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin kontrolündeki Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle sabah namazında Fetih Suresi okutacak

21 Ocak 2018 01:39

Ümit KOZAN/ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanlığı, Suriye\'de terör örgütü PKK/YPG/PYD\'nin kontrolündeki Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle sabah namazında Fetih Suresi okutacak.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılımıyla sabah namazı öncesi Ankara Hacı Bayram Camisindeki duaların Mehmetçiğin Afrin harekâtının zaferle sonuçlandırması için okutulacağı bildirildi. Dualar ve Fetih Suresi\'nin okunması, televizyondan da canlı olarak yayınlanacak. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla, Mehmetciğimizin terör örgütlerine karşı başlattığı Afrin harekatının zaferle sonuçlanması için, 21 Ocak 2018 Pazar saat 07.00’de Hacı Bayram Camii’nde Sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup dualar edilecektir.”

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