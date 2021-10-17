Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personel harcaması ilk 6 ayda 5.2 milyar TL'yi aştı; yıl sonu 11 milyar lirayı bulması bekleniyor

2020 yılı itibarıyla toplam 128 bin 534 kişinin görev yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda sadece personel için harcanan rakam ocak-haziran 2021 döneminde 5.2 milyar lirayı aştı. 2020'de personel için 8.8 milyar lira harcanırken, 2021'in sonunda ise bu miktarın 11 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Böylece bu yıl personel harcamalarında yüzde 25 oranında bir artış olacak.

Diyanet'in, Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda yer alan bilgilere göre personel giderlerinde 2020 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 13.05 oranında artış oldu.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre 2020'in ilk 6 ayında personele harcanan para 4.6 milyar lira olarak gerçekleşirken, bu rakam 2021'in ilk 6 ayında 5.2 milyar lirayı geçti.

Diyanet'te en çok para personele gidiyor. Yılın ilk 6 ayında memurlara harcanan paranın miktarı tam 4.1 milyar lira oldu. Sözleşmeli personele de 1 milyar lira harcandı.

İlk 6 ayda harcamalar 703 milyon TL arttı

Raporda, bu yılın ilk 6 ayında harcamaların geçen yılın aynı dönemine göre toplam 703 milyon 917 bin 18 lira arttığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bu farkın içinde personel giderlerinin payı yüzde 86.63 (artış), SGK devlet primi giderlerinin payı yüzde 13.69 (artış), mal ve hizmet alımlarının payı yüzde 0.97 (azalış), cari transferlerin payı yüzde 2.14 (azalış) ve sermaye giderlerinin payı yüzde 2.79 (artış) olarak gerçekleşmiştir.”