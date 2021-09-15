Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi, 7 bakanlığı ve çok sayıda idareyi geride bıraktı!

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; son dönemde yaptığı çıkışlarla eleştiri konusu olan olan Diyanet İşleri Başkanlığı, gelecek yılki 16.1 milyar liralık bütçesiyle 17 bakanlıktan yedisini geride bırakacak. İçişleri Bakanlığı’ndan dahi fazla bütçesi olan Diyanet’in ödenek teklifi genel bütçe kapsamındaki 26 idareyi aşıyor. Diyanet’in bütçesi, çoğunluğunu üniversitelerin oluşturduğu özel bütçeli 200’e yakın idarenin ikisi dışında tamamından daha fazla. Sadece Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nün ödeneği Diyanet’in bütçesini aşabiliyor.

Kurumların bütçeleri ekim ayında Meclis’e sunulacak olan bütçe teklifinde yer alacak. Ancak Orta Vadeli Mali Plan ile birleştirilen orta vadeli programda (OVP) idarelerin ödenek teklif tavanları da yer aldı. Bu ödenekler bütçede de aynı şekilde korunuyor. Bu yıl 12.9 milyar TL bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi 2022’de 3.2 milyarlık artışla 2022’de 16.1 milyar TL olacak. Diyanet dev bütçesi ile gelecek yıl; İçişleri Bakanlığı’nın 14.7 milyar TL, Dışişleri Bakanlığı’nın 7.4 milyar TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 4.1 milyar TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 4.8 milyar TL, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 6.1 milyar TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 4.8 milyar TL ve Ticaret Bakanlığı’nın 8.4 milyar TL’lik bütçelerini geride bırakacak. Diyanet, dev bütçesi ile gelecek yıl toplam 17 bakanlıktan yedisini aşacak.

Diyanet’in bütçesi genel bütçe kapsamındaki toplam 26 idareden daha fazla. Bu idarelerden bazıları ve bütçeleri de şöyle:

TBMM 2.1 milyar TL, Cumhurbaşkanlığı 3.8 milyar TL, Anayasa Mahkemesi 107.6 milyon TL, Danıştay 324.3 milyon TL, Yargıtay 485.2 milyon TL, Sayıştay 514.3 milyon TL, AFAD 2.4 milyar TL, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 4.4 milyar TL, İletişim Başkanlığı 680.1 milyon TL, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 277.2 milyon TL.