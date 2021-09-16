Diyanet İşleri Başkanlığı: Kur’an kursları zorunlu eğitimden sayılsın

Alican Uludağ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirecek.

Son dönemin tartışmalı kurumlarından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an kurslarının "zorunlu eğitimden sayılmasına" yönelik plan yaptığı ortaya çıktı. Rapor hazırlayan Diyanet, bu amacını hayata geçirmek için Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili akademisyenlerle toplantı yapacak. Diyanet, 13-18 yaş grubuna özgü yaz Kur'an kursu açma çalışması da başlattı. Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR, üniversite kampüsleri gibi yerlerde Kur'an kursları açılacak.

Devlet protokolünde sıralaması 40 basamak yükseltilerek Genelkurmay Başkanı’nın önüne geçirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın adli yıl açılış törenini duayla açması tartışma yaratmıştı. Ali Erbaş’ın üniversite kampüsleri, hastaneler ve öğrenci yurtlarında Kur'an kursu açacaklarını duyurması da tartışmalara yeni boyut eklemişti.

Diyanet’in yeni planı

Tartışmalar sürerken DW Türkçe, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitimle ilgili yaptığı yeni planlara ulaştı. Bu planlar, Diyanet’in 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na yansıdı. Raporun, "Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetler" bölümünde Kur'an kurslarının örgün eğitim sisteminin bir parçası olmasına yönelik somut bir hedef yer aldı.

Raporda, buna ilişkin "4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir" denildi. Diyanet’in bu hedefi hayata geçirilirse Kur'an kursları ilköğretim sisteminin ilk basamağı haline gelecek.

13-18 yaşa özel Kur'an kursu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an kurslarından yararlanan çocukların yaş grubunu genişletmeyi de amaçlıyor. Rapora göre, 13-18 yaş grubunun ilgi, ihtiyaç ve seviyelerine uygun müstakil bir yaz Kur'an kursları programı hazırlanması çalışmaları tamamlanacak.

Çocuklara yönelik dini eğitimin yaygınlaştırılması için birçok faaliyet de rapora girdi. Raporda, bu çalışmalardan bazıları şöyle ifade edildi:

- Yaygın din eğitimi bağlamında erken çocukluk dönemi din ve değerler eğitiminde gelecek perspektifi konulu çalıştay düzenlenecek.

- Çalışan gençliğe yönelik yaygın din eğitimi içerik ve planlama çalışmaları yapılacak.

- 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğreticilerine yönelik tezli/tezsiz yüksek lisans programı açılmasına yönelik 29 Mayıs Üniversitesi ile toplantı yapılacak.

Yurtlar, üniversiteler, cezaevleri ve hastanelerde kurslar açılacak

Diyanet, Milli Eğitim Bakanlığı gibi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esasları hazırladı. Bu esaslar içerisinde Ali Erbaş’ın açıklamalarının dayanağı da yer aldı. Esaslar’ın "Gençlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi" başlıklı bölümünde, hastane, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastanelerde kurslar açılacağı şöyle ifade edildi:

"Örgün eğitime devam eden gençlere yönelik yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında yaş gruplarına göre uygun sınıflar oluşturularak İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programı ile Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı ve Kur’an Kursları Yurtdışı Misafir Öğrenci Öğretim Programı öncelikli olarak uygulanacaktır. Ayrıca, TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde gençlere yönelik D grubu Kur'an kurslarında İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programları açılabilecektir."

Kurslar için ortak müfredat

Öte yandan Diyanet, 4-6 yaş grubu yaz Kur'an kurslarına yönelik öğretim programının etkin yürütülmesi, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla programa uyumlu bir ders materyalinin hazırlanması kapsamında bir komisyon oluşturdu. Kur’an kursu öğreticilerinden oluşan komisyon üyeleri, bu amaçla taslak metinleri hazırladı. Taslak metinlerin değerlendirilmesi işlemleri sürüyor.

Diyanet'in yeni eğitim-öğretim yılında birinci dönem 13 Eylül'de başladı, 23 Ocak 2022’de sona erecek. 24 Ocak-6 Şubat tarihlerinde yarıyıl tatili olacak. İkinci dönem ise 7 Şubat’ta başlayacak ve 12 Haziran’da sona erecek.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Kur’an kursları açılış programı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü Diyarbakır’da yapılmıştı. Törene, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılmıştı.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe