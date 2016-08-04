Diyanet İşleri Başkanlığı: Gülen cemaatinin İslam'a verdiği zararların tespiti için komisyon kurulacak

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi" başlıklı tek gündem maddesiyle olağanüstü toplanan din şurası sonuç bildirgesini açıkladı. Görmez, Gülen cemaatini işaret ederek, "Bu yapı özellikle Asya ve Afrika'da açtıkları okullar yüzünden içi boş bir İslam söylemi yapmış Balkanlar gibi orta Avrupa'da da dini kullanarak terör örgütünün İslam'a verdikleri zararları, İslam'i temel kavramlardan çarpıtmalar tespit edilip kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Görmez'in açıkladığı sonuç bildirgesinden satırbaşları şöyle:

"Hiç şüphe yok ki Allah katında hak din İslam'dır. İnsanlığın faydasına olacak her işte işbirliği mümkündür. İslam'ın temel esaslarından ödün vermek Hz. Muhammed'in risalesini göz ardı etmek asla kabul edilemez. Avrasya İslam Şurası düzenlenecektir.

'Verilen zararların tespiti için komisyon kurulacak'

Bu yapının dini yapımımıza verdiği zararları tespit etmek için ortak bir komisyon kurulacaktır. Örgütün liderini yüceltilecek eserleri incelenmeli ve gerekli adımlar atılmalıdır.

Bu yapı özellikle Asya ve Afrika'da açtıkları okullar yüzünden içi boş bir İslam söylemi yapmış Balkanlar gibi orta Avrupa'da da dini kullanarak terör örgütünün İslam'a verdikleri zararları, İslam'i temel kavramlardan çarpıtmalar tespit edilip kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu yapının dini yapımımıza verdiği zararları tespit etmek için ortak bir komisyon kurulacaktır. Örgütün liderini yüceltilecek eserleri incelenmeli ve gerekli adımlar atılmalıdır. Her seviyede din eğitim ve öğretim anlayışı gözden geçirilecektir. Böyle yapıların bir daha toplumu kandırmaması için unsurlarımız gözden geçirilecektir.

'Eğitim ve öğretim anlayışı gözden geçirilecektir'

Her seyviye de din eğitim ve öğretim anlayışı gözden geçirilecektir. Böyle yapıların bir daha toplumu kandırmaması için unsurlarımız gözden geçirilecektir.

'Toplumun dinlerini aksatacak seviyeye ulaşmıştır'

Dini rehberlik için Diyanet İşleri Başkanlığın'da kurumlar kurulmalıdır. Ortaya çıkan din eksenli yapılar toplumun dinlerini aksatacak seviyeye ulaşmıştır. Dini ve maneviyatı kirletmekten kaçınmayan bu hain saldırı içerisinde dini hayatların mahvedilmemesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır."