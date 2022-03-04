Diyanet İşleri Başkanlığı 2021’de de hiçbir ulusal gün veya bayramda program düzenlemedi

Yıllardır 10 Kasım’a ya da ulusal bayramlara denk gelen cuma günlerindeki hutbelerde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 2021’de de hiçbir ulusal gün veya bayramda program düzenlemediği ortaya çıktı.

İlahiyatçı Prof. Şahin Filiz, “Atatürk’ün ruhuna Fatiha okumayı çok mu görüyorsunuz?” diyerek tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Diyanet’in 2021’e ilişkin faaliyet raporu yayımlandı. Raporda, yıl içinde gerçekleştirilen kurum içi ve dışı etkinliklerin yanı sıra dini ve ulusal bayramlardaki faaliyetlere de yer verildi. Buna göre Diyanet, programları “Dini gün ve geceler”, “milli gün ve geceler” ile “özel gün ve geceler” olarak ayırdı. “Dini gün ve geceler” başlığında, kandiller ve Kadir Gecesi’nde gerçekleştirilen programlar ve ayrıntıları aktarıldı. “Özel gün ve geceler” başlığında yalnızca “Muharremiye ve Kerbela Şehitleri’ni Anma Programı”na yer verildi. “Milli gün ve geceler” başlığında ise “Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü” ve “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olmak üzere yalnızca iki program bulunması dikkat çekti. Raporda ayrıca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü nedeniyle de hatim okunduğu aktarıldı.

Ancak raporda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi ulusal bayramlar ile 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde hiçbir program düzenlememesi dikkat çekti.