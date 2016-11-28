Diyanet İşleri Başkanı'nın katılacağı sabah namazı için öğrencilere ‘resmi yazıyla’ çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in 33 kentin müftüleri ile istişare toplantısı için geldiği Adana'da yarın kılacağı sabah namazına, orta öğretim öğrencilerinin katılımı için resmi yazıyla çağrı yapıldı. Eğitim-Sen Adana Şubesi Hukuk Sekreteri Mehmet Akarsubaşı, yapılan çağrıyı gençlerin gerici politikalarla muhafazakarlaştırılması olarak değerlendirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan haber göre, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, orta öğretim kurum müdürlüklerine, ‘Sabah namazı buluşması’ konu başlığı ile gönderdiği yazıda, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in 29 Kasım’da Sabancı Merkez Camii’nde kılacağı sabah namazına, katılım sağlanması için öğrencilere duyuru yapılmasını istedi.

"Laiklik gözden çıkarıldı"

Eğitim-Sen Adana Şubesi Hukuk Sekreteri Mehmet Akarsubaşı, hükümetin laik ve bilimsel çalışmayı gözden çıkardığını iddia ederek şöyle konuştu:

“Laik ve bilimsel eğitimi tamamen gözden çıkaran AKP politikaları uygulayıcısı olan Milli Eğitim Müdürleri ilerde bunun hesabını vereceklerini düşünmelidir. Bu gidişle okullarda açılmış olan mescitlerde de 5 vakit namaz kılmayı zorunlu hale getirirlerse şaşmamak gerekir. Ama bu gerici eğitim politikalarını hayata geçirmeye çalışan AKP ve onun yandaşları bilsinler ki Demokratik, bilimsel, laik anadilde eğitimi savunan eğitim emekçileri biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu gerici eğitim politikalarının her zaman karşısında olacağız.”