Diyanet İşleri Başkanı'ndan Zeytin Dalı Harekatına katılan güvenlik güçlerine dua (4)

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şanlıurfa\'daki temaslarının ardından Kilis\'e geçti. Valiliği ziyaret eden Prof. Dr. Erbaş, roketle vurulan tarihi Çalık Camisi\'nde incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Ali Erbaş, \"Gerçekten üzüntü içerisindeyim. 400 yıllık bir caminin kubbesinden giren roket camiyi bu hale getirmiş. Allah milletimizi vatanımızı memleketimizi bu tür terör örgütlerinin faaliyetlerden en kısa sürede kurtarsın. Bunun için mücadele ediyoruz. Terörün hedefinde her şey var. Ne cami dinliyor, ne masum insanları dinliyor, ne çocuk dinliyor. Her yönüyle milletimizin birlikte karşı çıkmasını ve vatanımızdan milletimizin kurtuluşu için uzaklaştırmamız gereken örgütler olduğunu bu olay da gösteriyor\" dedi.

Terörün ırk, millet gözetmediğini de vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, \"Terörle mücadele eden ülkelere bütün ülkelerin yardım etmesi lazım. Nerede terör faaliyeti varsa el birliğiyle herkesin oraya destek olması lazım. Bugün bize, yarın bir başkasına olabilir. Terör bugün insanlığın düşmanıdır, sadece bir milletin değil. Vatanımız milletimiz hedeftedir. Bizler de millet olarak mücadele noktasında, arkasındaki güçlerle mücadele noktasında her türlü gayreti göstereceğiz. Bu millet seve seve şehit olmaya koşa koşa gidiyor. Mehmetçiğimize yardım diliyorum. Üç beş teröristten korkacak durumda değiller. Hem fiili hem de manevi olarak desteğimiz onlarladır. Ruhumuz onların yanındadır. Gerekli zaferi en kısa sürede kazanıp döneceklerdir\" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camideki incelemelerinden sonra saldırıda hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ile Tarık Tabbak\'ın ailelerini ziyaret ederek, dua etti. Erbaş, ailelere Türk bayrağı ile Kuranı Kerim hediye etti.

