Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'lanetleme' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez, son günlerde Nijerya'da meydana gelen kız çocuklarını kaçırma olaylarına ilişkin, "Akıl, iman, vicdan sahibi her mümin, böyle bir zulmü, böyle bir haksızlığı yapan haramileri telin (lanetleme) etmek zorundadır. Ancak bu haramileri telin ederken, aynı zamanda 2 asırdır Afrika'nın bütün nimetlerini alıp götüren ve bu cinnet ortamını meydana getiren sömürge yönetimlerini de telin etmek zorundadır" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığında "Uluslararası Öğrenci Yıl Sonu Programı"nda konuşan Görmez, "Bu 200 kız çocuğunu kaçıran haramileri telin etmek ne kadar gerekiyorsa 2 asırdı Afrika İslamının önünde her türlü tuzağı kuran, her türlü fitneyi fesadı oluşturarak Afrika İslamını ortadan kaldırmaya çalışan sömürge ideolojilerini de o şekilde telin etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Görmez açıklamalarına şöyle devam etti:

"Nice mezunlarımız, başka ülkelerde müftü, Diyanet İşleri Başkanı, milletvekili, belediye başkanı oldular. Her birisi o ülkeler ile bizim ülkemiz arasında gönül elçisi oldu. İnşallah, bu hizmet artarak devam edecek. Asya'dan gelen gençler, inşallah yüzyıllık komünist idare altında kimliklerini kaybeden Müslüman kardeşlerimizin kendi kimliklerini yeniden inşa etmesine katkıda bulunacaklar. Maveraünnehrin maverasını yeniden keşfedecekler. O topluluklara da keşfettirecekler. Balkanlardan gelen gençler, Güneydoğu Avrupa'da, Avrupa'nın kıyısında birlikte yaşama ahlakını, hukukunu yeniden öğretecekler. Avrupa'dan gelen gençlerimiz, Avrupa'nın idrakine, islamofobia dediğimiz bütün yüreklere salınan İslam korkusunu kaldıracaklar ve onun yerine İslam'ın rahmet mesajlarını yeniden yerleştirecekler. Afrika'dan gelen gençlerimiz, Afrikalı Müslümanların makus talihini yenecekler. Sömürgecilerin, iki asırdır her türlü zorbalığına karşı ilimle, irfanla, sevgiyle, adaletle, faziletle kendi milletlerini, toplumlarını yeniden ayağa kaldırmaya çalışacaklardır."