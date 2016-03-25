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Diyanet İşleri Başkanı'na Jammer'lı koruma

Jammer cihazını taşıyan polis, Görmez'i bir an olsun yalnız bırakmadı

25 Mart 2016 18:15

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, cuma namazına katılıp, hutbe vermek için geldiği Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde güvenlik güçleri tarafından sıkı güvenlik önlemleri alarak korundu. Silvan Selahaddin-i Eyyubi Cami’inde cuma namazı kılacak olan Görmez’i ilçeye gelişinde Kaymakam Murat Kütük, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Rahmi Atılır ve İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir karşıladı. Görmez’in gezisi sırasında, bir polisin sırtındaki frekans karıştırıcı ve sinyal kesici Jammer cihazı taşıdığı görüldü. Jammer cihazını taşıyan polis, Görmez'i bir an olsun yalnız bırakmadı. 

 

Görmez ve beraberindekiler daha sonra Silvan İlçe Müftülüğü’ne geçerek, burada kısa bir konuşma yaptı. Silvan halkına geçmiş olsun dileğinde bulunan Görmez ve beraberindekiler daha sonra, Selahaddin-i Eyyubi Camii’ne geçti.

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