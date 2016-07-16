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15 Temmuz Darbe Girişimi

Diyanet İşleri Başkanı: Türk ordusunun askeri kendi vatandaşına nasıl ateş açar?

"Bu gibi durumlarda biz millet olarak, kadınıyla, erkeğiyle, hep birlikte hareket etmeliyiz ve milletimize yönelik yanlışları ortadan kaldırmalıyız"

16 Temmuz 2016 08:38

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, TSK içindeki cunta tarafından yapılan darbe girişimiyle ilgili olarak, "Peygamber ocağı' dediğimiz Türk ordusunda bir askerin kendi vatandaşına ateş açması elbette kabul edilemez" dedi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Mehmet Görmez şunları söyledi:

“Peygamber ocağı' dediğimiz Türk ordusunda bir askerin kendi vatandaşına ateş açması elbette kabul edilemez. Bu gibi durumlarda biz millet olarak, kadınıyla, erkeğiyle, hep birlikte hareket etmeliyiz ve milletimize yönelik yanlışları ortadan kaldırmalıyız. İnşallah hep birlikte dua edelim. İnşallah kimsenin burnu kanamadan hep birlikte bertaraf edelim, inşallah. Allah’a hep birlikte niyazda bulunalım. Size de geçmiş olsun, çok önemli vazifeler yaptınız. "

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