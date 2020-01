Diyanet İşleri Başkanı: Şehadet şerbeti içen yavrularımıza...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu PKK saldırısına ilişkin "40 yıldır bu millete yönelmiş ölüm şebekesine karşı 'artık yeter' dememiz ve hep birlikte bu ateşi söndürmek için üzerimize düşen vazifeleri hakkıyla yerine getirmemiz gerekiyor" dedi. Görmez, “Bizim varlığımız, bizim huzurumuz, bizim güvenliğimiz, emniyetimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için hayatını kaybeden bütün ciğerparelerimize, yavrularımıza, şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize öncelikle Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Görmez, Kenya'nın Wajir Valisi Mohammed Ahmed Abdullahi başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Müslümanların tarihin çok zor bir döneminden geçtiğini belirten "Çağdaş dünya Afrika'da işlediği cinayetlerin, yaptığı büyük yanlışlıkların bugün cezasını çekiyor" diye konuştu. Afrika'da yaygın olan İslam'ın bütün dünyaya barışı, sevgiyi ve merhameti aşıladığını kaydeden Görmez, şunları kaydetti:

"Bölgede meydana getirilen mahrumiyet, mağduriyet, mazlumiyet, bütün Afrika Müslümanlarını zor durumda bırakmıştır. Bütün bunların gölgesinde yanlış İslam anlayışları, yanlış dini akımlar ortaya çıkmıştır. Şiddeti kutsayan ahlak ve hukuk tanımadan insanları katletmeyi cihat zanneden birtakım anlayışlar, Afrika'da da baş göstermeye başlamıştır. Halbuki İslam bize şunu öğretir; ahlak ve hukuk tanımayan hiçbir savaş cihat adını alamaz."

Wajir Valisi Abdullahi de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Nairobi Ofisi'nin katkılarıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, kendilerini kabul ettiği için Görmez'e teşekkür etti.

"Ölüm şebekesine karşı 'artık yeter' demeliyiz"

Kabulün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki PKK saldırısına ilişkin şöyle konuştu:

"Bu gece milletçe büyük hüzünler yaşadık. Coğrafyamızın ateşler içerisinde yandığı zaman diliminde, dünyadaki bütün mazlumların, bütün mağdurların, bütün mahrumların, milletimize umut bağladığı bir zamanda, milletimizi, ülkemizi bu ateşin içine çekme teşebbüsleri inşallah Rabbimizin izniyle asla tutmayacaktır. Millet olarak her ferdimizin doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, her birimizin, bilhassa 30 yıldır, 40 yıldır bu millete yönelmiş ölüm şebekesine karşı 'artık yeter' dememiz ve hep birlikte bu ateşi söndürmek için üzerimize düşen vazifeleri hakkıyla yerine getirmemiz gerekiyor. Hazreti İbrahim'in ateşini söndürmeye giden karınca misali her birimize bu konuda ayrı ayrı görevler düşüyor. Bilhassa akıl, iman, vicdan, izan sahibi her insanın bu ölüm şebekesine karşı, varlığımıza, birliğimize, huzurumuza, barışımıza, kardeşliğimize on yıllardır kast eden bu ölüm şebekesine karşı her bir Müslüman kardeşimize, her bir vatandaşımıza vazifeler düştüğünü açıkça ifade etmek istiyorum."

Görmez, "Bizim varlığımız, bizim huzurumuz, bizim güvenliğimiz, emniyetimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için hayatını kaybeden bütün ciğerparelerimize, yavrularımıza, şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize öncelikle Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Onların annelerine, babalarına, sevenlerine ve bütün acılara rağmen birlikte, beraberlikte, kardeşlikte ısrar eden milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

'Fitne ateşini söndürmek

için vazifelerimizi yerine ge tirmeliyiz'

"Cenab-ı Hak'ın merhameti, adaleti, mağfireti ne kadar haksa, gazabı, laneti, kahrı o kadar haktır" diyen Görmez, on yıllardır bu ülkenin eli kalem tutacak çocuklarını dağa götürüp onlardan "kardeş katili" yapanların, bu ülkenin çocuklarının canlarına beyhude davalar uğruna kastedenlerin Allah'ın Kahhar ismiyle kahrolacaklarını dile getirdi.

Milletin her ferdinin "ülkeyi kuşatan bu fitne ateşini söndürmek için elinden gelen her türlü vazifeyi yerine getireceğine" olan inancını dile getiren Görmez, şöyle konuştu:

"Kaç ciğerparemiz şehadet şerbetini içti bilmiyoruz. Ama bir kişi de olsa iki kişi de olsa öncelikle Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum. Her gün ülkemizi ziyaret eden dünyanın bütün mağdur, mahrum, mazlum insanlarının duaları bu milletin arkasındadır. Bütün bu fitneleri bütün bu acıları hep birlikte aşacağız ve ülkemizi, milletimizi coğrafyamızı kuşatan ateş çemberlerinin içine çekme teşebbüsleri Rabbimizin izniyle her birimizin güçlü iradesiyle her birimizin dualarıyla secdelerde dökeceğimiz gözyaşı ile tutmayacaktır."