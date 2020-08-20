Diyanet İşleri Başkanı'nın sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklık getirdi: Erbaş, terör örgütlerini ifade etmektedir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Önder İmam Hatipliler Derneği’nin programında kullandığı “Diyanet, saldırılardan güçlenerek çıkıyor. Demek ki teşkilatımız onları rahatsız edecek bir şeyler yapıyor” sözlerinde geçen “onların” ifadesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklık getirdi. Oktay konuya ilişkin gelen soru önergesine, “Diyanet İşleri Başkanı terör örgütlerini ifade etmektedir” yanıtını verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27. yasama dönemi içinde kendisine milletvekillerince yöneltilen soru önergelerinin çoğunu “yetki alanına girmediği için” ilgili bakanlığa yönlendirdi. Oktay, kendi alanında aldığı önergelere ise ya bir internet sitesinin link’ini yanıt olarak gönderdi ya da hiçbir dönüş yapmadı. Tüm bunların ardından Oktay'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili soru önergesine bizzat yanıt vermedi dikkatleri çekti.

Ali Erbaş ne demişti?

Erbaş, 28 Mayıs’ta düzenlenen söz konusu programda, eşcinsellere yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu’yla yaşadığı tartışmalarla gündemdeydi. Programda, Diyanet’i hedef alan “saldırılar” olduğunu söyleyen Erbaş, “Bu saldırılardan Diyanet güçlenerek çıkıyor. Demek ki teşkilatımız onları rahatsız edecek bir şeyler yapıyor ki yıpratmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

İyi Partili Bahşi, Erbaş'ın sözlerini Meclis gündemine taşıdı

Bu ifadeler kamuoyundan tepki toplarken İYİ Partili Feridun Bahşi, konuyu Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanıtlaması istemiyle önerge veren Bahşi, “Diyanet İşleri Başkanı’nın ‘onlar’ dediği kimlerdir? Devletin bir kurumunun başkanı olan ilahiyat profesörünün, milletin bir kısmını neredeyse din dışı ilan edecek sözler sarf etmesini nasıl karşılamaktasınız” diye sordu.

Bahşi’nin önergesine yanıt veren Oktay, “Diyanet İşleri Başkanı terör örgütlerini ifade etmektedir. Bütün bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı milletimizi uyarmaktadır” ifadelerini kullandı.