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Koronavirüs

Diyanet İşleri Başkanı, Koronavirüs'e karşı Kocatepe'de dua edecek

25 Mart 2020 15:39

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip Koronavirüs salgınının sona ermesi için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua edeceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Koronavirüs salgınının sona ermesi ve hastaların şifa bulması için bugün yatsı ezanını müteakip Kocatepe Camii’nde dua edecek” ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 22 Mart’ta yaptığı açıklamada da virüsle mücadele kapsamında tüm camilerde yatsı ezanı sonrası dua edileceğini açıklamıştı.

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