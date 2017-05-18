Diyanet İşleri Başkanı konuştu; 'Kutlu Doğum Haftası'nın adı 'Siret Haftası' olarak değişecek mi?

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Kutlu Doğum Haftası, Hz. Muhammed'in sünneti, sireti, yüksek ahlakı ve evrensel mesajının ilmi etkinliklerle anlatıldığı bir 'Siret Haftası'na dönüştürülmeli" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Görmez, Kutlu Doğum Haftasının asrın fitnesi 'FETÖ' ile irtibatlandırılmasının başta diyanet ve ilahiyat camiası olmak üzere aziz milleti derinden yaraladığını belirterek, "Kutlu Doğum Haftası, O'nun (Hz. Muhammed) sünneti, sireti, yüksek ahlakı ve evrensel mesajının ilmi etkinliklerle anlatıldığı bir Siret Haftası'na dönüştürülerek, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 14-20 Nisan tarihleri arasında icrasına devam edilmelidir" dedi.