'Diyanet İşleri Başkanı istifa etmeli'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği makam aracını almasını eleştirdi. Bahçeli, "Diyanet İşleri Başkanı'nın böyle bir arabaya ihtiyacı var mı? Pazartesiye kadar görevi bırakması lazım" dedi.

Posta gazetesinden Hakan Çelenk'in sorularını yanıtlayan Bahçeli’nin açıklamalrından satır başları şöyle:

Hediye makam aracı

Diyanet İşleri, önemli bir kurum. Bir otomobil polemiğinde ne müesseseyi ne kendisini yıpratmalıdır. Din adamı olarak Cumhurbaşkanı’ndan otomobili alacağı yerde, affını istemesi lazım. Yakışan odur. Reddettiği arabayı ‘Cumhurbaşkanı’nın hatırı var’ diye alıyor. Böyle bir mantık olabilir mi? ‘Sayın Cumhurbaş kanı böyle bir hediyeyi kabul edemem’ demesi lazım. Zırhlı, tanklı, toplu olsun isterse. Diyanet İşleri Başkanı’nın böyle bir arabaya ihtiyacı var mı? Pazartesiye kadar görevi bırakması lazım.

Yavru’yla katip

İtalyan komedyenler vardı bir dönem, onlara benziyorlar. Yavruyla Katip... Türkiye’yi bunlar yönetiyor.

'CHP bizden çaldı demek gülünç'

CHP’nin Merkez Türkiye Projesi tam açıklanmış değil. Biri de diyor ki ‘Stratejik Derinlik kitabında buna değindim.’ SSCB’nin çöküşünden sonra tek kutuplu düzen oluşturulurken yeni kavramlar ortaya çıktı. Merkez ülke, kutup başı ülke, lider ülke gibi. Bunları Ahmet Bey buldu, Kemal Bey ondan sonra tekrarladı gibi bir şey çok gülünç olur.

Kimse kimseyi kandırmasın. Bir tek amaç var. Bağımsız Kürdistan devletinin kuruluşu, dört parçalı devlettir. Niye bunları saklıyor Recep Tayyip Erdoğan. Kürt sorunu var diyorsun da Türkiye’yi bölmek isteyenler var, niye demiyorsunuz. Bunu diyemezler. Çünkü bu çözüm değil, bu ihanet.