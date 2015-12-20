Diyanet İşleri Başkanı: Hacı adayları sinekleri öldüremedi ama iki bine yakın kardeşimizi ezerek öldürdük

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Mekke'de yaşanan vinç kazasının ardından meydana gelen ölümlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Arafat'ta çok sivrisinek olduğunu ancak, hacı adaylarının ihramlı oldukları için onları öldüremediğini belirten Görmez, "Ama Mina'da 2 bine yakın kardeşimizi ezerek öldürdük. Bunun izahı mümkün değildir" dedi.

Habertürk’ün haberine göre '2015 Yılı Hac Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı' açılışında konuşan Prof.Dr. Mehmet Görmez, şöyle dedi;

"Organizasyonda görev yapan arkadaşların bu hizmeti enine boyuna tartışması, eksikleri tartışması ve çözüm önerileri sunması son derece önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kurumlarda da bizleri bekleyen en büyük tehlike, işlerimizin rutinleşmesidir. Bunun izahı mümkün değil."

Bu yıl Mekke'deki kazalardan dolayı hac ibadetinin hüzünlü geçtiğini belirten Prof.Dr. Görmez, "Haccın hem başında, hem sonunda iki büyük acı yaşadık. Önce vinç kazasını, sonra da Mina izdihamını yaşadık. Bu kazalarda hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor ve bütün İslam dünyasına başsağlığı diliyorum. Vinç kazasında yaralılar 'imdat' isterken hacı adaylarının tavafa devam etmesi, İslam ilmihallerine girecek bir konudur. Müslümanlığımızdaki çelişkileri göstermek bakımından önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl Arafat'ta çok sivrisinek olduğunu ancak, hacı adaylarının ihramlı oldukları için onları öldüremediğini belirten Görmez, "Ama Mina'da 2 bine yakın kardeşimizi ezerek öldürdük. Bunun izahı mümkün değildir. Bu, biz Müslümanların ciddi bir sorunudur. Bunu çözmeden masum insanları katleden DAİŞ sorununu çözemeyiz, Afrika'daki Müslümanların sorununu çözemeyiz. Bu, bizim İslam anlayışımızla ilgili bir sorundur" diye konuştu.