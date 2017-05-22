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Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den, Gülen'e mektup gönderdiği iddiasına cevap

"15 Temmuz'un en kahraman müesseselerinden bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı'dır"

22 Mayıs 2017 16:00

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Fethullah Gülen'e mektup yazdığı iddiasına tepki gösterdi. Görmez, "Diyanet'i asrın terörü FETÖ ile ilişkilendirmek büyük bir fitnedir. Bu öyle çirkin bir iftiradır ki, bu ancak darbeyi yapan terör örgütünün eseri olabilir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in, Fethullah Gülen'e Nisan 2013'te bir mektup yazdığı öne sürülmüş, TGRT Haber’de canlı yayın programına katılan Prof. Ahmet Şimşirgil, Görmez’in yazdığını öne sürdüğü mektubu canlı yayında ekranlara getirmişti.

DHA'da yer alan habere göre, Görmez, Sakarya'nın Sapanca İlçesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 6. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda din adamlarıyla bir araya geldi. Görmez, Gülen'e mektup yazdığı iddialarıyla ilgili olarak, "Hep birlikte millet olarak, milletimizin her ferdine seslenmek isterim. İçinden geçtiğimiz süreçlerde üzerine titreyeceğimiz en önemli hususlardan biri dini istikrarımızın teminatı olan Diyanet İşleri'ne zarar vermemeliyiz. Diyanet İşleri Teşkilatımızı gözümüz gibi korumalıyız. İçinden geçtiğimiz bu zor süreçlerde çeşitli sebeplerle Diyanet İşleri Teşkilatı'nı asrın terörü FETÖ ile ilişkilendirmek büyük bir fitnedir. Bu fitne o kadar çirkin bir iftiradır ki, bu sadece 15 Temmuz'da bu ihaneti, darbeyi, işgali yapan terör örgütünün eseri olabilir ancak. Sadece onların yapabileceği bir fitnedir" dedi.

Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın darbe girişiminin kahraman müesseselerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'un en kahraman müesseselerinden bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. O gece 15 Temmuz gecesinde her imam, her müezzin birleşerek manevi bir orduya dönüşerek bu milleti her türlü fitneden korumak için seferber olmuş, milletimizin hukukunu korumak için her türlü mücadeleyi sarf etmiştir. Bu ülkede paralel devlet düşüncesi, bu ülkeye ne kadar büyük zarar vermişse, paralel Diyanetler de bu ülkeye o kadar zarar verir. Hele hele İslam'ın en temel, en saf kavramlarını yıllarca ticari emellerine alet eden paralel devletlerin bu topluma verebileceği hiç bir şey yoktur. Savunabilecekleri hiç bir değer olamaz."

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